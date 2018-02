Marco Wölfli steht in der Mixed-Zone des Stade de Suisse und könnte heulen. Doch der 27-Jährige reisst sich zusammen und sagt tapfer: «Nur weil wir den Titel verspielt haben, ist nicht alles schlecht. Das i-Tüpfelchen fehlt uns jetzt halt, aber der Klub ist in Bewegung.»

Es ist der 16. Mai 2010. YB und sein Goalie haben soeben zum zweiten Mal eine Finalissima gegen Basel verloren. Wie zwei Jahre zuvor im St. Jakob-Park heisst es auch dieses Mal: YB 0, FCB 2. Erneut hat Valentin Stocker das wegweisende erste Tor geschossen. Dennoch sagt Wölfli: «Wir haben Fortschritte erzielt und kommen dem Titel immer näher.»

Siebeneinhalb Jahre später steht der inzwischen 35-Jährige im Medienraum des Stade de Suisse. Zwar ist er noch immer ein titelloser Young Boy, aber von allen YB-Profis der mit Abstand gefragteste Mann.

Weil sich Stammgoalie David von Ballmoos so schwer an der Schulter verletzt hat, dass er in dieser Saison kaum mehr spielen kann, ist Wölfli unverhofft noch einmal zur Nummer 1 aufgestiegen. Vier Jahre lang hat er seit einem Achillessehnenriss am 8. Dezember 2013 in Thun den Schalensitz auf der Tribüne oder die Ersatzbank gedrückt.

Da der Trainer auf die hoch talentierten Yvon Mvogo und von Ballmoos gesetzt hat, ist er nur in 15 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. Aber Wölfli, der 2002 debütiert hatte, als die Super League noch NLA hiess und der während zehneinhalb Saisons Titular war, blieb ein vorbildlicher Sportsmann. Er half den jungen Konkurrenten, wo er konnte, und drohte nie mit einem Abgang.

Hütter setzt auf Wölfli

Zwar haben die Young Boys in dieser Woche mit dem 27-jährigen Alexandre Letellier von Angers einen Torhüter aus der französischen Ligue 1 verpflichtet, doch YB-Trainer Adi Hütter hat zur Freude von Wölfli klargemacht, dass dieser vorderhand gesetzt sei. Eine spannendere Konstellation hätte sich dieser für sein Comeback nicht aussuchen können.