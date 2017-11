Ein Agent eines wichtigen Spielers, der tiefe Einblicke ins Innenleben der Mannschaft hat und dessen Name dem Chronisten soeben entfallen ist, fasst die heikle Situation so zusammen: «Biel braucht wieder einen Coach, der Energie in die Kabine bringt wie Kevin Schläpfer. Dazu ist Mike nicht mehr in der Lage.» Mit Mike ist natürlich Mike McNamara gemeint.

Ruhe und Gelassenheit in Person

Diese Kritik dürfte einen direkten Zusammenhang mit den ganz besonderen Qualitäten des Trainers haben. Seiner Ruhe und seiner Gelassenheit. Mike McNamaras hat keine Angst um seinen Arbeitsplatz. Weil er nicht mehr darauf angewiesen ist. Längst hat er genug Geld auf der Bank. Seine Kinder studieren an guten Universitäten. Er gibt zu: «Ich habe es sicher einfacher als mancher jüngere Coach.» Er habe in letzter Zeit trotzdem nicht gut geschlafen. «Nicht aus Sorge um meinen Job. Sondern aus Sorge um die Mannschaft. Immer wieder gehen mir Spielsituationen durch den Kopf und bringen mich um den Schlaf.»

Schlaflos in Biel

Aber von sich aus, werfe er das Handtuch nicht. Eine Kapitulation kommt nicht in Frage. Dafür ist der Nordamerikaner zu stolz. «Aber sollte ich darum gebeten werde, dann mache ich gerne Platz und ich hoffe dann, dass ich wieder im Nachwuchs arbeiten darf.»

Ist es in Biel in der Krise zu windstill? Würde es helfen, wenn der Coach die Türe zuknallen, Mobiliar und Stöcke zertrümmern würde? «Ich habe das früher auch gemacht, heute nicht mehr.» Zu viel Weisheit und Gelassenheit um junge Männer zu Höchstleistungen zu treiben, die dafür bezahlt werden zu spielen? Lief es nach der Entlassung von Kevin Schläpfer so gut, weil der ruhige Mike McNamara für die Spieler – nach dem Feuerteufel KevinSchläpfer – vorübergehend eine Wohltat war? Konnte er deshalb die Mannschaft so sicher in die Playoffs führen? Braucht es jetzt wieder mehr Rock n’ Roll in der Kabine? Sollte es wieder mehr «schläpfern»?

Torhüter als Symbol der Fortune

Der grosse preussische Krieger-König Friedrich der Grosse soll einmal gesagt haben: «Ich brauche Generäle, die nicht nur tüchtig sind, sondern auch Fortune (= Glück) haben.» So ist es: Biel braucht nicht nur einen tüchtigen Bandengeneral wie Mike McNamara. Biel braucht auch einen Bandengeneral, der Fortune hat.

Was ist Fortune für den Hockeytrainer? Ein grosser Torhüter. Es spielt keine Rolle, ob der Trainer verständnisvoll und ruhig oder autoritär und zornig ist. Wenn er keinen grossen Torhüter, wenn er keine Fortune hat, ist er verloren. Wie Mike McNamara in Biel.