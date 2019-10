Das Pensum als U18-Nationaltrainerin beträgt über das Jahr hinaus etwa 30 Prozent. Das passt. Denn noch ist Schelling erst auf dem Weg zurück ins Leben. Im Winter brach sie sich bei einem Skiunfall in Davos das Genick. Sie hatte Glück im Unglück. «Ich hätte sterben können oder querschnittgelähmt sein», blickt sie zurück. Bis sie wieder vollständig gesund ist, braucht es viel Geduld. «Die Tage sind manchmal schwierig, manchmal besser. Momentan gilt das Motto: ‹Try and fail›.»

Einige Tage nach dem ersten Telefonat ist der Deal besiegelt. Und Schelling, die massgeblichen Anteil an Olympia-Bronze 2014 hatte, ist voller Vorfreude auf ihr zweites Eishockey-Leben.

Doch Raffainer insistierte. Er sagt: «Irgendwann muss der erste Schritt als Chefin an der Bande folgen. Sie war schon als Spielerin eine Leaderin und konnte mit der grossen Verantwortung und dem Leistungsdruck umgehen. Ihre Persönlichkeit kombiniert mit ihrem Fachwissen haben mich überzeugt, dass sie eine erfolgreiche Trainerin sein kann.» Einige Tage nach dem ersten Telefonat ist der Deal besiegelt. Und Schelling voller Vorfreude auf ihr zweites Eishockey-Leben.

Drei Monate lang musste sie eine Halskrause tragen. «Am Anfang habe ich fast nur geschlafen. Das Leben war lange eine riesige Herausforderung. Schon mit einer Treppe im Haus war ich überfordert.» Ohne die Hilfe ihrer Eltern wäre der Alltag nicht zu bewältigen gewesen.

Doch die Fortschritte kommen. Und Schelling gelingt es, weiter lebensfroh zu sein, positiv zu denken. «Der Unfall hatte auch viel Gutes. Ich war gezwungen, nur das Nötigste zu tun. Also habe ich alles aussortiert, was belastend ist. Ich mache nur noch Dinge, die mir gut tun. Dieses Denken möchte ich auch in Zukunft behalten.» Und die Rückkehr auf den Schnee? «Ich werde weiter Skifahren. Es gelingt nur, die Angst zu überwinden, wenn ich eben gerade wieder auf Skis stehe.»

Die kurze Panik vor der Rede in der Garderobe

Vorerst gilt aber Schellings Fokus gänzlich dem Eishockey. Die ersten Herausforderungen mit ihren U18-Frauen hat sie hinter sich, ein Vierländerturnier in Japan. Ihre Bilanz? «Grossartig! Es macht mega Spass. Auch wenn es viel zu tun gibt.»

Die Resultate – 1:4 gegen Deutschland, 1:5 gegen Japan und 2:1 gegen die Slowakei – waren zwar nicht eben berauschend. «Aber der Prozess innerhalb des Turniers gefiel mir.» Dann lacht Schelling. «Früher als Spielerin hat es mich immer aufgeregt, wenn ein Trainer sagte: ‹Die Resultate in den Testspielen sind nicht wichtig› Und wie denke ich jetzt? Die Resultate sind nicht wichtig!» Oder besser gesagt: noch nicht. Das erste grosse Ziel ist die U18-WM zwischen Weihnachten und Neujahr.

Überhaupt hat sich Schellings Blick verändert. «Als Spielerin musste ich einfach Leistung bringen, Punkt. Jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass alle meine Spielerinnen performen. Das ist schon ein anderer Druck.» Nicht nur während des Spiels. Auch in den Tagen des Camps an sich. «Ich muss den ganzen Tag präsent sein, beurteile ständig jede Spielerin. Sei es auf dem Eis, aber auch daneben.»

Als grösste Herausforderung erlebte Schelling die Auftritte vor dem Team kurz vor Spielbeginn und in den Drittelspausen. «Am liebsten würde man da hundert Dinge erzählen, taktisch, über den Gegner, die eigenen Fehlen, und so weiter.» Gleichzeitig ist klar: Die Aufmerksamkeit ist begrenzt. Also versuche sie maximal drei Dinge zu sagen. «Am Anfang machte ich mir wohl einige Gedanken zu viel, hatte fast ein bisschen Panik. Doch dann realisierte ich: Es redet automatisch drauf los.»

Einfach drauf los – so könnte das auch heute Abend sein. Wenn ihr Fokus als Expertin zwischenzeitlich wieder den Männern gilt.