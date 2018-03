Tief in den Katakomben des Prinzenparks versuchte Klubchef Nasser Al-Khelaifi gerade, das erneute Scheitern seines Milliarden-Projekts irgendwie zu erklären, da legte Weltmeister Julian Draxler den Finger ganz tief in die Wunde. «Das war viel, viel zu wenig», sagte der frustrierte 24-Jährige nach der Champions-League-Pleite von Paris Saint-Germain: «Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir so sang- und klanglos ausgeschieden sind.»

Mehr noch war das 1:2 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel: 1:3) am Dienstagabend eine Lehrstunde für den mit Öl-Millionen aufgepumpten Scheich-Klub. «Jeder im Stadion hat gespürt, dass das Spiel nicht mehr kippen wird, weil die Intensität von uns einfach nicht da war», sagte Draxler: «Am Ende hat Real Madrid das Ding so was von souverän runtergespielt, dass die nicht mal im Ansatz nervös waren.»

"Das alles fèr nichts!"

Wie Al-Khelaifi reagieren wird, ist noch offen. Am Dienstagabend beschwichtigte der Katarer, gleichzeitig Chef der milliardenschweren Investmentfirma Qatar Sports, die den Klub vor sieben Jahren gekauft hatte, Paris sei ja «nicht gegen irgendjemanden» ausgeschieden, und dass er «weiterhin an das Projekt und seine Spieler» glaube. PSG-Trainer Unai Emery wird dennoch schwer um seinen Job zittern müssen.

«Das alles für nichts!», schrieb «L’Equipe» am Mittwochmorgen. Schliesslich war der Champions-League-Titel das erklärte Ziel, die Pariser waren seit der Katar-Übernahme nie über das Viertelfinale hinausgekommen. «Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Veränderungen zu sprechen», sagte Al-Khelaifi: «Jeder ist sauer, wir müssen uns erst beruhigen.»