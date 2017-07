Die Partie kippte gegen Ende des ersten Satzes, als Muguruza beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle von Williams abwehrte und anschliessend das erste Break des Spiels schaffte. Und als ihr nach dem Gewinn des ersten Satzes auch gleich zum Auftakt des zweiten Durchgangs ein Servicedurchbruch gelang, war der Widerstand der ältesten Wimbledon-Finalistin seit 1994 gebrochen.

«Ich habe gekämpft und so gespielt, wie ich bereits während den zwei Wochen gespielt habe», sagte Muguruza. Einzig im Achtelfinal gegen Angelique Kerber hatte sie einen Satz abgegeben, in den letzten drei Partien verlor sie gerade einmal 14 Games. Gegen jemanden wie Venus zu spielen, die sie als Kind bewundert habe, sei eine grosse Herausforderung gewesen. «Ich war so aufgeregt, hinauszugehen und gegen ein einstiges Vorbild zu gewinnen», sagte Muguruza, die in der Weltrangliste in die Top 5 vorstossen wird.