Immerhin wussten die Schweizer Spieler, was in den letzten Minuten in ihrem Spiel gefehlt hat: Cleverness. Jene Cleverness also, die in der Person von Granit Xhaka nach 80 Minuten ausgewechselt worden war. Der Captain war bis dahin der beste Spieler gewesen, er fehlte in der Schlussphase schmerzlich. Xhaka sei deshalb ausgewechselt worden, weil er sich über Adduktorenprobleme beklagt habe, begründete Trainer Petkovic. Doch die Spieler wollten den grossen Bruch im Schweizer Spiel nicht der Auswechslung von Xhaka zuschieben. Sommer sagte:

«Keine Frage, Granit ist ein super Spieler, der für uns sehr wichtig ist. Doch wir haben das Spiel so im Griff gehabt, da müssen wir dieses 3:0 auch ohne ihn über die Zeit bringen können. Dafür haben wir genug Qualität im Team. Darum können wir es sicher nicht auf diese Auswechslung schieben. Wir hätten uns in den letzten Minuten einfach viel cleverer anstellen müssen.»

Konkret fehlte Sommer die nötige Ruhe und Ordnung im eigenen Spiel. «Wenn man das 3:1 bekommt, ist alles noch okey. Aber wir merkten, dass die Dänen wieder begannen, daran zu glauben. Sie haben dann noch mehr mit langen Bällen agiert. Statt selber in Hektik zu verfallen, hätten wir in dieser Phase wieder eigene Ballstafetten kreieren sollen», so Sommer. «Stattdessen haben wir nur noch den Ball irgendwie weggeschlagen.»

Die Bilder vom Spiel: