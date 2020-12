Das sind die Noten der Schweizerinnen bei der 0:4-Demütigung in Belgien

Ja, die Schweiz verliert das letzte EM-Qualifikationsspiel der Gruppenphase in Belgien gleich 0:4. Es ist ein schlimmer Abend. Einer, der viele Fragen aufwirft. Und viele bittere Erkenntnisse liefert.

Die kritischen Worte nach der Ernüchterung

Überzeugend war nur eines: die Analyse nach dem Spiel. ­Dafür zuständig war Ana-Maria Crnogorcevic. «Wir haben alles vermissen lassen, was es für ein solches Topspiel braucht. So eine Leistung reicht einfach nicht, egal gegen welchen Gegner. Wir hatten kein Durchsetzungsvermögen, gewannen keine Zweikämpfe, ­waren immer einen Schritt zu spät. Wir waren einfach richtig schlecht.»

Nationaltrainer Nils Nielsen sagte derweil: «Belgien war besser, das müssen wir anerkennen. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen, zurückkommen und zeigen, wie stark wir als Team sind.» Auch er verbarg seine Enttäuschung nicht. Ist aber überzeugt von einer starken Reaktion im nächsten Jahr. Es ist die erste Niederlage für Nielsen, seit er 2019 das Schweizer Team übernommen hat. Doch diese fällt so heftig aus, dass man sich kaum an einen schlimmeren Auftritt in der Vergangenheit erinnert.