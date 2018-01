Zurück zu Mélanie. Ihr Lachen ist allgegenwärtig. Selbst einen völlig verpatzten Lauf wie am Samstag im ersten Durchgang des Riesenslaloms – im zweiten Lauf fährt sie dann überlegen Bestzeit – quittiert sie mit einem herzhaften Grinsen.

Die Lockerheit ist nicht gespielt. Sie sei fast nie nervös, sagt Meillard, «denn ich weiss, wie ich fahren kann». So viel Abgebrühtheit von einer 19-Jährigen erstaunt. «Ich bin immer so cool» eröffnet sie den ungläubig innehaltenden Journalisten.

Auch bei Swiss Ski ist man angetan von Meillards Fähigkeiten. «Sie ist eine feinfühlige Skirennfahrerin. Ihre Grundtechnik ist bereits auf einem sehr hohen Niveau», sagt Ausbildungschef Peter Läuppi. Er warnt aber vor zu viel Euphorie.

«Der nächste Schritt, regelmässig aufs Podest zu fahren, braucht nochmals viel harte Arbeit. Vor allem muss sie ihre physischen Voraussetzungen weiter verbessern.» Läuppi ist aber überzeugt, dass Mélanie Meillard «mit ihrer inneren Stärke der Schweiz noch viel Freude bescheren wird».

Simone Wilds Exploit

Dass Mélanie Meillard nicht das einzige Schweizer Talent ist, das sich im Schatten von Holdener positiv entwickelt, zeigt das gestrige Teamresultat. Alle sieben Slalomfahrerinnen qualifizieren sich für den zweiten Lauf.

Was möglich ist, beweist am Samstag auch Simone Wild als Vierte im Riesenslalom. Das Potenzial der 24-jährigen Zürcherin war bekannt. Jetzt belohnt sie sich mit dem Exploit und der Selektion für die Olympischen Spiele erstmals so richtig.