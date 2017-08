Vielleicht trifft es «Phänomen» am besten. Manche sehen in ihm ein grosses Rätsel. Ein Mann, der die Schweiz einst zum U17-WM-Titel geschossen hat. Der an der WM 2014 mit seinem Tor in der Nachspielzeit gegen Ecuador das ganze Land in Euphorie versetzt und die Tür zum Achtelfinal weit aufgestossen hat.

Seferovic einmal nachhaltig erfolgreich?

Haris Seferovic ist erst 25 Jahre alt. Und trotzdem hat er schon mehr erlebt als andere in ihrem ganzen Leben als Fussballer. Er hat in der Schweiz, in Italien, Spanien sowie Deutschland gespielt. Und nun macht er sich auf, Portugal zu erobern.

Benfica Lissabon heisst sein neuer Verein seit diesem Sommer. Und wie so häufig ist ihm der Start prächtig geglückt. In den ersten fünf Spielen hat er vier Tore erzielt. Am letzten Wochenende blieb er erstmals im Benfica-Trikot torlos.