Das perfekte Spektakel: Wie Randsportarten um einen Platz im Rampenlicht kämpfen

Das Stadion als Bühne, oder gleich ein ganzes Opernhaus, der Trainer, der Regieanweisungen gibt. Sportler, die ihre Auftritte haben, die ihre Rolle erfüllen (oder auch nicht). Die für die Galerie spielen, sich zu Statisten degradieren lassen. Sieger, die im Rampenlicht stehen, und Verlierer, die in der Versenkung verschwinden. Der Sport ist längst ein gewaltiges Schauspiel, medial bis ins letzte Detail in Szene gesetzt. Wer auffallen will, muss sich dieser Logik beugen - das gilt für König Fussball, aber noch viel mehr für Sportarten, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen.



Zum Beispiel der Marathon-Weltrekord von Eliud Kipchoge. Zwei Mal trat der Kenianer unter Laborbedingungen an, die Marke von zwei Stunden für die 42,195 Kilometer zu unterbieten. Beim ersten Mal auf der Motorsport-Strecke in Monza. Start um 05.45 Uhr, zwölf Grad Celsius und Windstille. Vor den drei Läufern ein Elektrowagen mit Anzeigetafel, die auch noch Windschutz bot. Mitarbeiter aus dem Ärzte- und Wissenschaftsteam begleiteten die Läufer auf Fahrrädern. Nach jeder der 2,4 Kilometer langen Runden ein neuer Tempomacher. Der Versuch scheiterte: Kipchoge blieb in 2:00:25 knapp über der magischen Marke. Er war trotzdem zufrieden, wie sein Sponsor Nike, der 30 Millionen Dollar investiert hatte.

Dokumentarfilme als Gassenfeger

Denn die mediale Aufmerksamkeit war gigantisch. Es ist der Stoff, aus dem die Träume der Geschichtenerzähler sind. Ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der sich anschickt, das Unvorstellbare, das Undenkbare, das Unerreichte zu vollbringen. Entdecken, erobern, greifbar machen – das ist es, was unser Wesen ausmacht: Wir wollen Dinge tun, die niemand vor uns getan hat. Der Rekordversuch wurde verfilmt, produziert von «National Geographic». Er zeigt «Pioniere auf ihrer globalen Reise», wie «Disney Plus» schreibt. Kipchoge bei Tests im Windkanal und in Labors in den USA, aber auch im Alltag in Kenia. Wie er Gemüse schält und Toiletten schrubbt. Und wie er Abends Bücher von Konfuzius und Aristoteles liest.



Zwei Jahre später unterbot Eliud Kipchoge die 2-Stunden-Marke in Wien. 5,3 Millionen Menschen verfolgten den Livestream von Ineos, dem Chemiekonzern, der diesmal federführend war, auf Youtube.



Unbestrittener Meister der medialen Inszenierung ist Red Bull. Längst verbindet man das österreichische Unternehmen kaum, oder zumindest nicht mehr nur mit dem Energydrink, der noch immer das Gros des Umsatzes ausmacht. Zum Portfolio gehören Fussballvereine in Leipzig und Salzburg, Eishockeyvereine, oder zwei Formel-1-Teams. Dazu kommen Athleten wie Daniela Ryf, die Skifahrer Loïc Meillard und Marco Odermatt, oder der Schwinger Remo Käser. Im Zentrum stehen aber andere: Sportler, die sich an den Grenzen zwischen Sport und Entertainment bewegen. Wie zum Beispiel der Basejumper Felix Baumgartner, der 2012 in einem Heliumballon aufstieg, um aus der Stratosphäre und aus einer Höhe von 38’964 Metern über Meer mit einem Fallschirm abzuspringen und auf die Erde zurückzusegeln. Red Bull steht längst für Lifestyle, für Extremsportler, die ihr Träume verwirklichen und unsere befruchten.



Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre