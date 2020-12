Das Notkässeli ist für die anderen

Wenn der Bund für die Sportklubs bald sein Portemonnaie öffnet und 115 Millionen Franken für entgangene Zuschauereinnahmen verteilt, werden Promotion-League-Klubs wie der SC Brühl leer ausgehen. Die Hilfe ist zwar für «professionelle und halbprofessionelle Klubs» gedacht, und eigentlich würden die Brühler zur zweiten Kategorie gehören. Da im Gesetzesentwurf aber nur die zwei obersten Ligen für Hilfsgelder vorgesehen sind (siehe Kasten), gucken die St.Galler in die Röhre.

Es ist für die Klubs der dritthöchsten Schweizer Liga eine unbefriedigende Situation, wie Brühls Finanzchef Mauro Pedone erklärt. Gegen 800 Zuschauer verfolgen in normalen Zeiten die Spiele der Brühler im Paul-Grü­ninger-Stadion. Die fehlenden Ticketeinnahmen fallen also ins Gewicht. In der Promotion League sind die Budgets und die Lohnstrukturen der Teams zudem bereits auf stattlichem Niveau. Der Halbprofistatus wäre gegeben, mindestens so sehr wie in der NLA anderer Sportarten wie Basketball oder Unihockey, wo die Klubs auf Hilfe des Bundes zurückgreifen können. Zudem stemmen viele Vereine der Liga, gerade auch der SC Brühl, grosse Nachwuchsabteilungen, in denen unzählige Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. «Wir bräuchten ja nicht hunderttausend Franken, um die Saison retten zu können», sagt Pedone.

Die Liga will beim Bund vorsprechen

Seit Mitte Oktober steht die Meisterschaft wieder still. Und bereits der Ausfall der Rückrunde im Frühling habe den Klub viel gekostet, da neben Zuschauer- auch Sponsoringeinnahmen wegfielen, sagt Pedone. Als damals Bundesgelder für den Breitensport flossen, sei man ebenfalls leer ausgegangen, da der Brühler Liquiditätsengpass von den Behörden nicht als dramatisch eingeschätzt wurde. «67000 Franken hatten wir bis im Mai verloren, die Kurzarbeit konnte einiges davon abfedern.» Dank der Solidarität von Fans und Mitgliedern konnte man den Schaden in Grenzen halten. Dennoch musste Brühl im Sommer beim Kader sparen. Und mittlerweile taucht die Frage auf, wie lange die Vereinsmitglieder ohne Meisterschaftsbetrieb weiter bereit sind, Beiträge zu bezahlen. Immerhin: Die Liga sei daran, den Bund auf die Situation in der Promotion League aufmerksam zu machen, sagt Pedone.

Markus Hundsbichler, Vizepräsident im 1.-Liga-Komitee des Schweizerischen Fussballverbands, bestätigt dies. Die Liga habe das Bundesamt für Sport angeschrieben, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um die finanzielle Hilfe. Sondern auch darum, dass die Promotion League den Spielbetrieb schnell wieder aufnehmen dürfe. «Unser Hauptargument ist, dass die Promotion League eine sehr wichtige Funktion in der Nachwuchsförderung hat.» So sind die U21-Teams von Basel oder Zürich Bestandteil der Promotion League, weiter haben Vereine wie Rapperswil-Jona oder der SC Brühl viele U21-Spieler in ihren Reihen. «Es ist existenziell für den Schweizer Nachwuchsfussball, dass diese jungen Spieler zum Einsatz kommen», sagt Hundsbichler. Auch aus der Sicht des Nachwuchses sähe er es gerne, wenn die Klubs finanziell unterstützt würden.