Trotzdem dominiert eine drückende Melancholie den Auftritt. Die Emotionen sind spürbar, wenn auch selten sichtbar. Er, der gerne alles im Griff hat, muss sich geschlagen geben von einer Verletzung, die so anders ist als alles, was er bisher kannte. Den Bänderriss von 2014 überwindet er in Rekordzeit. Selbst den Kreuzbandriss im letzten März bei seinem WM-Finalrun managt er in einer Selbstverständlichkeit, als sei es eine einfache Hautschürfung.

«IPod» denkt grösser

Während viele Aussenstehende sich in diesem Moment fragen, ob dies Podladtchikov vielleicht die Goldchance bei Olympia kostet, richtet er seinen Blick bereits wieder nach vorne. Im Herbst sagt er in einem Interview mit der deutschen Zeitung «Die Welt»: «Ich will am 14. Februar mein bestes Ich sein auf dem Snowboard. Nur gewinnen reicht nicht. Man muss viel grösser denken.» Der Perfektionist und Supertechniker bastelt längst an seiner Darbietung für Pyeongchang. Ein Kunstwerk soll es werden, ein lieblicher Tanz in der Pipe.

Und jetzt das. Eine nicht sichtbare Blessur in seinem Kopf, der doch so stark ist und jedes Hindernis überwindet. «Ich habe trotz allem stets optimistisch nach vorne geblickt», sagt der 29-Jährige, «denn ich habe gedacht, dass alles möglich ist. Und eigentlich denke ich das immer noch.»