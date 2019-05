Das Bild, das nach einer kurzen Nacht als Erstes wieder hochkommt, zeigt die Liverpooler Spieler, die sich vor dem «Kop», der Kurve der Hardcore-Fans, eng zusammenstehend aufgereiht haben und mit Tränen in den Augen der Liverpooler Hymne «You’ll never walk alone» lauschen. Xherdan Shaqiri sagt später: «Es ist schwierig, Worte für diese Emotionen zu finden. Es ist unglaublich, was passiert ist. Viele haben uns abgeschrieben. Aber wir haben an uns geglaubt.»

Aber: Wo anfangen und wo aufhören bei der Aufarbeitung dieser epischen Fussballnacht? In der das 136. von 138 Spielen die nächste Sternstunde dieser so aufregend gewordenen Champions-League-Saison geliefert hat. Mit dem Out von Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain und Juventus sowie den Überraschungsteams Ajax und Tottenham.

Der FC Liverpool hat in der Champions League den grossen FC Barcelona in einem dramatischen Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 aus dem Stadion geschossen. Und darf nun am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid gegen Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur den Final der Königsklasse bestreiten. Wie schon im Vorjahr als es gegen Real Madrid eine 1:3-Niederlage absetzte.

Es ist wohl schon so, dass nach ihrer 0:3-Niederlage sechs Tage zuvor nicht mehr viele an die Auferstehung der Reds geglaubt hatten. Diese waren im Camp Nou zwar kaum die schlechtere Mannschaft, nutzten ihre Chancen aber nicht und wurden von einem bestens aufgelegten Lionel Messi abgeschossen. Wie nur sollten die Liverpooler gegen diese routinierten und abgebrühten Katalanen das Wunder schaffen, nach diesem 0:3 noch in den Final einzuziehen? Zumal neben Mittelstürmer Roberto Firmino auch der Toptorschütze Mohamed Salah wegen einer Gehirnerschütterung nicht zur Verfügung stand. Und lediglich moralisch Beistand leisten konnte. «Never give up», stand in grossen Buchstaben auf dem T-Shirt, das der Ägypter an diesem Abend trug. Und: Weil die Liverpooler am Vorabend am Fernsehen zugesehen hatten, wie ihr Premier-League-Rivale Manchester City gegen Leicester gewann und der ersehnte Meistertitel nach 29 Jahren, es wäre der 19., nicht mehr aus eigener Kraft geholt werden kann, fehlte ihnen auch diese erhoffte Moralspritze.

Barça schont sich vor dem Spiel – und ist trotzdem müde

Aber Liverpool legte vor 55 212 Zuschauern los, als gebe es kein Morgen, ging früh durch Salah-Ersatz Divock Origi in Führung. Nach der Pause machte der eingewechselte Georginio Wijnaldum mit einem Doppelschlag (54. und 56.) den Rückstand wett, und was dann in der 79. Minute geschah, ist auf diesem Niveau noch nie zu sehen gewesen. Liverpool erhielt einen Corner zugesprochen und Trent Alexander-Arnold schickte sich an, diesen zu treten. Weil aber Shaqiri herbeieilte, schien es, er wolle diesem die Ausführung überlassen. Doch dann sah Alexander-Arnold, dass die Barça-Abwehr überhaupt nicht bereit war und Origi am Fünfmeterraum lauerte. Geistesgegenwärtig schlug er den Ball in die Mitte – und Origi hämmerte ihn zum 4:0 ins Netz.

«Ich habe das Tor gar nicht gesehen. Das war allein die Idee von Trent Alexander-Arnold, 20 Jahre alt. Was für ein Kerl. Das sind Mentalitätsgiganten», sagte hinterher Jürgen Klopp, der Trainer. «Meine Mannschaft hat nach dem Spiel in Barcelona schon den Glauben an die Wende gehabt. Ich selber habe auch an die Chance geglaubt. In der ersten Halbzeit war unser Pressing sensationell. Es war eine aussergewöhnliche Nacht. Das haut dich um.» Es war beeindruckend, mit welcher Power die Engländer in ihrem 51. Pflichtspiel nach einer langen und harten Saison auftrumpften, während Barcelona am letzten Wochenende die gesamte Mannschaft in der Liga hatte schonen können, weil der Meistertitel schon in trockenen Tüchern ist. Und trotzdem müde wirkte.

Shaqiri ist zurück – und Alisson wieder Barça-Schreck

Eine spezielle Nacht war es auch für Shaqiri. In diesem Kalenderjahr kaum mehr zum Einsatz gekommen, stand er für Salah als rechter Flügel in der Startformation. «Es war nicht einfach ohne Spielpraxis. Aber ich hatte auf diese Chance gewartet und bin nun unglaublich stolz darauf, was wir erreicht haben. Jetzt will ich diesen Pokal unbedingt holen – zum zweiten Mal», sagte Shaqiri. Mit Bayern München hatte er ihn 2013 schon einmal gewonnen. Obwohl es kein gutes Spiel von Shaqiri mit einer bescheidenen Passquote von 67 Prozent gewesen war, hatte auch der Schweizer Nationalspieler mit einer Massflanke zu Wijnaldums Kopftor zum 3:0 seinen Anteil am Triumph. Als er kurz vor dem Ende ausgewechselt wurde, standen 10,51 Kilometer auf dem Zähler.

Nicht zu vergessen ist indes auch die Leistung von Goalie Alisson Becker, der einige Male grossartig hielt und das so wichtige Auswärtstor Barcelonas vereitelte. Apropos Becker: Dieser hatte im letzten Jahr das Tor der AS Roma gehütet, welche nach dem 1:4 im Camp Nou die Katalanen mit einem 3:0 eliminiert hatte…