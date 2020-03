Das Ende mit Schrecken ist eine Chance, den Schrecken ohne Ende und den Gigantismus zu beenden

Längst sind alle Sportanlässe des Sommers abgesagt, eine faire Qualifikation war nicht mehr möglich, nicht einmal an Training ist zu denken. Olympische Spiele sind für viele Sportler der Höhepunkt der Karriere und die Erfüllung eines Kindheitstraums. Und doch ist das kollektive Durchatmen nach der Verschiebung gross. Die Athleten sind nun vom Druck befreit, ihr Training in Ungewissheit und unter den Einschränkungen der Corona-Krise fortzuführen.

Die Welt ist gerade mit anderen Fragen beschäftigt als dem sportlichen Wettkampf. Wenn man so will, ist der Gegner nicht die Uhr, sondern das Coronavirus, das eine globale Pandemie verursacht hat. Inzwischen haben sich knapp 400'000 Menschen infiziert und 16'500 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben.

Den Olympische Spielen dichtet man gerne eine friedensfördernde und völkerverbindende Kraft an. Bemüht Werte wie Verständigung, Toleranz und vor allem: Solidarität. Reine Augenwischerei. Im Spiegel politischer Strömungen und Ereignisse zerbricht die schöne Utopie regelmässig an der harten Realität. Die Olympische Spiele sind eine Bühne für Selbstdarsteller, Demagogen, Autokraten und Propagandisten.

Symbolpolitik statt Mässigung

Die Olympischen Spiele in Tokio werden damit zweifellos die teuersten der Geschichte. Das ist nicht mehr abzuwenden. Doch die Verschiebung birgt auch Chancen. Thomas Bach war 2013 mit dem Versprechen angetreten, dem Gigantismus ein Ende zu bereiten. Fünf Mal wurden Olympische Spiele bisher abgesagt – 1916 fielen die Sommerspiele in Berlin wegen des ersten Weltkriegs aus.

Dem zweiten Weltkrieg fielen die Sommerspiele 1940 in Tokio und 1944 in Berlin zum Opfer, dazu die Winterspiele 1940 in Cortina d'Ampezzo und 1944 in Sapporo. Sie mögen einwenden, damals sei es auch noch nicht um so viel Geld gegangen wie heute. Und Sie haben damit sicher Recht. Aber vielleicht liegt die Wurzel des Übels genau dort: Die Olympischen Spiele haben sich viel zu weit von ihren einstigen Werten entfernt. Die Verschiebung wäre die Gelegenheit zur Rückbesinnung.

Doch es bestehen erhebliche Zweifel, ob man beim IOC die Zeichen der Zeit wirklich erkannt hat. Statt sich in Mässigung zu üben, wird wieder Symbolpolitik betrieben. Präsident Bach glaubt, sein Gesicht gewahrt zu haben, indem er die Verantwortung auf die Weltgesundheitsorganisation WHO abschob. Und schliesslich bat letztlich Japans Ministerpräsident Shinzo Abe ihn, die Spiele zu verschieben – und nicht umgekehrt.

Keine Absage also, sondern eine Verschiebung. Ein Novum in der Geschichte, das man als Sieg der olympischen Bewegung verkaufen kann. Bisher sollten die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele, die ebenfalls abgesagt wurden, ein Symbol für die Resilienz Japans sein und stehen, neun Jahre nach dem Tsunami und der Nuklearkatastrophe von Fukushima, unter dem Motto: «Hoffnung erhellt unseren Weg.»

Und nun? Nun erklärte Shinzo Abe die Spiele vorsorglich bereits als Symbol für den Sieg der Menschheit über die Pandemie.