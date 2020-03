Das Corona-Virus und die Sportwelt – So sieht es in den einzelnen Ländern aus

Der Fussball wartet derweil noch zu. Will man die Super und Challenge League zu Ende spielen, ist es notwendig, den Spielbetrieb im April wieder aufzunehmen. Andernfalls liessen sich kaum sämtliche Spiele bis Ende Mai bestreiten. Alles hängt davon ab, ob der Bundesrat an seinem Verbot von Grossanlässen festhält. Sollte es auch im April Bestand haben, wird es problematisch. Geisterspiele sind für Challenge- und Super-League-existenzgefährdend. Auch die Cup-Viertelfinals wurden auf unbestimmte Zeit vertagt. Ob die Meisterschaften im Amateurbereich ruhen, entscheiden die Kantone.

Am Sonntag meldete sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn zu Wort. Er «ermuntere» dazu, Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Tatsächlich obliegt die Entscheidungsgewalt den lokalen Gesundheitsbehörden. Dass Spahns Ermunterung umgesetzt werden dürfte, liess Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, bei «Anne Will» durchblicken. Im sonntagabendlichen Talk in der ARD sagte er: «In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.» Man werde die Empfehlung des Gesundheitsministers umsetzen. Folglich wird mindestens das anstehende Revierderby zwischen Dortmund und Schalke vor leeren Rängen stattfinden.

Am Samstag waren 53 877 Zuschauer im Borussia Park, obschon der nur wenige Kilometer entfernte Landkreis Heinsberg besonders betroffen ist vom Virus. Schulen und Bäder wurden geschlossen, doch die Bundesliga, ein Heiligtum in Deutschland, ging scheinbar ungerührt weiter.

Die französische «L'Équipe» Sportzeitung mutmasste bereits am Sonntagabend, dass beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund keine Zuschauer zugelassen sind. Die Polizeipräfektur der Hauptstadt bestätigte am Montagmittag dieses Gerücht. Der Parc des Princes wird leer sein, wenn PSG versucht, einen 1:2-Rückstand zu drehen.

In Leipzig entschieden die Verantwortlichen entgegen Spahns Empfehlung. Das Champions-League-Spiel am Dienstagabend zwischen Leipzig und Tottenham wird vor Publikum ausgetragen. Der Leipziger Stadtsprecher verkündete den Entschluss am Montagmittag.

Tage zuvor hat die französische Regierung empfohlen, Events mit mehr als 1 000 Teilnehmern abzusagen. Einige Partien der Ligue 1 gingen an diesem Wochenende dennoch mit Publikum über die Bühne. Mittels Sondergenehmigungen.

Besonders bitter sind die Auswirkungen des Virus für den Hockey Club de Mulhouse, der im Viertelfinal-Playoff gegen Amiens mit 2:3 zurücklag, ehe er ausgeschlossen wurde. Weil im Elsass überdurchschnittlich viele Ansteckungen bekannt sind.

Italien: Abbruch der Serie A droht

Damiano Tommasi ist Chef der italienischen Fussballer-Gewerkschaft. Der Ex-Profi forderte am Samstag, den Spielbetrieb zu stoppen. Sportminister Vincenzo Spadafora schloss sich dieser Meinung am Sonntag öffentlich an. Es kam zu kuriosen Szenen. Die Partie zwischen Parma und SPAL sollte um 12.30 Uhr angepfiffen werden. Die Spieler warteten bereits im Spielertunnel, wurden nach Bekanntgabe von Spadaforas Empfehlung aber wieder in die Kabine beordert. Über eine Stunde später wurde die Begegnung doch noch freigegeben.

In Italien sind Sportveranstaltungen gegenwärtig nur ohne Publikum erlaubt. Am Dienstag befindet der italienische Fussballverband in einer Sondersitzung über die Fortsetzung der Serie A.



England: Hände schütteln ist nicht erlaubt

In England ist das Virus noch nicht allzu verbreitet. Über die Absage von Premier-League-Spielen wird deshalb nicht diskutiert. In einem Schreiben an die Vereine hat die Liga aber einen Verhaltenskatalog definiert. Das Handshake vor dem Spiel fällt beispielsweise weg.