Dario Cologna erklärt seine Enttäuschung:

«Wir haben ein sehr starkes norwegisches Team gesehen. Ich war eigentlich gut in Form. Aber am Schluss fühlte ich mich leer, hatte keine Kraft mehr. Irgendwann in der letzten Runde merkte ich: der Medaillen-Traum ist vorbei.»

Warum hat es nicht für eine Medaille gereicht?

«Ich habe in der ersten Hälfte im klassischen Teil viel Kraft gebraucht. Natürlich, ich fühlte mich gut. Aber dann ist es eben doch nicht aufgegangen – ich weiss noch nicht genau, wieso. Im Moment bin ich sehr enttäuscht. Es war eine super Chance, und natürlich wäre mehr möglich gewesen. Jetzt muss ich eben vorwärts schauen, mich erholen und wieder zu neuen Kräften kommen für die nächsten Chancen.»

Die nächste Chance? Die hat Cologna am nächsten Freitag. Dann geht es über 15 Kilometer Freistil.