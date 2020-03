Corona-Virus: Lauter Verlierer – und mit Roger Federer ein Sieger wider Willen

Auch der Tennis-Zirkus bleibt vom global grassierenden Corona-Virus nicht verschont. Am Wochenende bereit sich der Spielerrat, am späten Sonntagabend Ortszeit meldeten die Veranstalter: Das Turnier der Männer und Frauen in Indian Wells findet nicht statt. Die Gesundheitsbehörde des Riverside County hatte den gesundheitlichen Notstand für das Coachella Valley, in dem Indian Wells liegt, ausgerufen, nachdem ein Fall einer Infektion mit dem neuen Virus bestätigt worden war. «Wir sind sehr enttäuscht, aber Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität», sagte Turnierdirektor Tommy Haas. Man bereite sich darauf vor, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen und erörtere die Möglichkeiten. Doch das dürfte ein frommer Wunsch bleiben, zu dicht gedrängt ist der Kalender. Viel wahrscheinlicher ist ein Ausfall. Das Turnier in Indian Wells gehört der jeweils höchsten Kategorie an – bei den Männern der Masters-1000-Serie, bei den Frauen hält es den Status Premier Mandatory. Nach den vier Grand-Slam-Turnieren gilt Indian Wells als bedeutendstes Turnier, für die Weltbesten besteht Teilnahmepflicht. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von über 17 Millionen Dollar.

An der Platzierung hängen Existenzen Die Absage stellt die Organisatoren vor zahlreiche Fragen. Eine davon ist, wie sich der Umstand auf die Weltrangliste auswirken soll. In der Regel zählen nur die in den letzten 52 Wochen gesammelten Punkte und fallen danach aus der Wertung. Dann also, wenn das jeweilige Turnier erneut gespielt worden ist. Die Platzierung in der Weltrangliste ist massgebend für die Meldung bei Turnieren. An ihr hängen also ganze Existenzen.

Was aber, wenn ein Turnier nicht stattfinden kann? Dafür gibt es verschiedene Szenarien. Sollte das Turnier in Indian Wells, und allenfalls noch weitere, gar nicht stattfinden, ist denkbar, dass die Punkte ersatzlos aus der Wertung fallen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Punkte quasi einem Moratorium zu unterstellen und so lange in der Wertung zu belassen, bis es wieder durchgeführt worden wäre. Diese Lösung steht indes im Verdacht, besser klassierte Spieler zu protegieren. Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Sieger, wenn auch wider Willen.