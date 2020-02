Nach der Abfahrt von gestern Samstag folgt am heutigen Sonntag der Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen. Die Schweizer Speed-Spezialistinnen wollen auf das Podest fahren. Gelingt es vielleicht Joana Hählen, die unlängst ihren ersten Podestplatz in dieser Disziplin herausfahren konnte? Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.