Am 26. August steigt der ehemalige Profiboxer Floyd Mayweather gegen den irischen MMA-Kämpfer Conor McGregor in den Ring. Der Boxkampf wird in Las Vegas vor angeblich 20.000 Zuschauern stattfinden. Der Kampf soll mehrere hundert Millionen Dollar einbringen. Das günstigste Ticket soll umgerechnet mehr als 480 Franken kosten.