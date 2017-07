An seinem zweiten Triumph nach jenem Ende April in Sotschi gab es in der Folge wenig Zweifel. Bottas vergrösserte zunächst den Vorsprung gegenüber dem zweitplatzierten Ferrari-Fahrer Vettel zusehends - bei Rennhälfte und vor dem ersten Boxenstopp waren es mehr als sechs Sekunden. Erst im Finale kam Vettel nochmals bedrohlich nahe. Mit 61 Punkten ist Bottas der erfolgreichste Fahrer der letzten drei Grands Prix.

Vettel schaffte es nach zuletzt zwei 4. Plätzen als Zweiter auf das Podest und realisierte so sein bestes Ergebnis auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark. Seinen Vorsprung in der WM-Wertung baute er um 6 auf 20 Zähler gegenüber Lewis Hamilton aus. Der Brite, wegen einer Strafe (Getriebewechsel) lediglich als Achter gestartet, wurde als Vierter hinter Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) abgewinkt.

Keine Punkte für Sauber - Grosjean Sechster

Erwartungsgemäss ohne Punkte blieb das Sauber-Team, das im Qualifying die letzten beiden Plätze belegt hatte. Pascal Wehrlein musste das Rennen in Spielberg von der Boxengasse aus in Angriff nehmen, weil beim Deutschen nach dem Qualifying am Samstag der Turbolader gewechselt worden war.

Wehrlein (14.) und der Schwede Marcus Ericsson (15.) besassen in der Steiermark zu keinem Zeitpunkt eine reelle Chance, in den Kampf um die Punkteränge eingreifen zu können. Wesentlich besser lief es für Romain Grosjean. Der für Frankreich fahrende Genfer wurde im Haas-Ferrari Sechster.