Schwung holte sich Hafner mit dem siebten Schweizer-Meister-Titel in St. Moritz am letzten Dezember-Wochenende. «Ein Pflichterfolg», sagt die 33-Jährige, «alles andere wäre peinlich gewesen.» Neues Jahr, neues Glück – so lautete die Losung im Weltcup. Eine Rechnung, die voll aufging. In Altenberg fuhr Hafner auf den siebten Rang und erfüllt damit die BLimite, die Hälfte der A-Limite und liegt in der Wertung für einen der drei internationalen Startplätze auf dem zweiten Rang hinter Grossbritannien, aber vor Rumänien und Jamaika. «Erwartet habe ich das Resultat nicht. Aber ich wusste, dass wir jetzt liefern müssen», sagt Hafner.

Bis an die Grenzen

Um sich den Traum von den dritten Olympischen Spielen zu erfüllen, geht sie auch in der Materialwahl zuweilen bis an die Grenzen des Machbaren und setzte in Altenberg auf sehr breite Kufen. Die Formel: Je breiter die Kufen, desto schneller und schwieriger zu fahren ist der Schlitten. «Früher wäre niemand auf die Idee gekommen, solche Kufen zu montieren. Alle hätten gesagt, du spinnst.» Auf anspruchsvollen Bahnen wie in Altenberg brauche es Erfahrung und Mut, den Bob laufen zu lassen. «Es ist manchmal fast schon peinlich, wie das dann aussieht. So, als könnten wir nicht fahren», sagt die Baselbieterin.

Streng reglementiert ist die Kufenbreite bisher nicht, das dürfte sich im Hinblick auf den kommenden Winter ändern, glaubt Hafner. Denn die Folgen sind zum Teil fatal und gehen über schlingernde Fahrten bei bis zu 150 Kilometern in der Stunde hinaus. «Es gab in diesem Winter viele Stürze, auch in Altenberg gab es zwei. Das ist nicht normal», sagt Hafner. Aber solange der Bobweltverband IBSF dem Wettrüsten kein Ende setzt, spielt auch sie das Spiel mit. Sie hat keine andere Wahl. «Ich muss dieses Risiko eingehen. No Risk, no Fun.» Doch Hafner geniesst sie auch, die Mutprobe im Eiskanal, den Rausch der Geschwindigkeit.

Letzte Gelegenheit für A-Limite

Am Wochenende hat sie in St. Moritz die letzte Möglichkeit, die A-Limite zu erfüllen. Doch trotz Heimvorteil rechnet sie nicht damit. Grund dafür ist die hervorragend präparierte Bahn, die auch Amateuren für Taxifahrten zur Verfügung steht. Die Konsequenz: Es kommen alle gut runter, auch die Ausländer. Dadurch gewinnt der Start an Wichtigkeit, doch das ist noch immer der Schwachpunkt Hafners. Ihr Ziel ist eine Rangierung in den Top 12. «Ich hoffe, dass wir nachher über diese Zielsetzung lachen können. Aber ich denke eher nicht, dass es einen Exploit gibt.» Das würde bedeuten, dass Hafner die A-Limite nicht erfüllt.