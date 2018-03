Manchmal hat man den Eindruck, er bräuchte noch immer jemanden, der ihm zur Seite steht. Der ihm sagt, wann er was tun soll: Jetzt lossprinten! Sofort grätschen! Hier aufpassen! So jemanden hatte er zu Beginn seiner Zeit in Basel. Wenigstens neben dem Platz war Matías Delgado so etwas wie ein Ersatzvater für Blas Riveros. Er zeigte ihm die Stadt, erklärte ihm das Leben in der Schweiz.

Riveros kam als riesiges Talent zum FCB. Francisco Arce, der ihn als 17-jährigen Jungspund erstmals in der höchsten Liga Paraguays für Olimpia brachte, sagte einst über ihn: «Blas hat Charakter, Persönlichkeit und ist furchtlos. Er erinnert mich an Roberto Carlos.»

Kein Wunder, dass nicht nur der FCB hinter diesem Mann her war, der schon in jungen Jahren mit so grossen Fussballern verglichen wurde. Manchester United, Benfica Lissabon und Barcelona sollen sich ebenfalls um seine Dienste getan haben.

Fischer bevorzugte Traoré

Riveros entschied sich für den FCB, quasi das Reihenhaus im Villen-Angebot. Weil ihm alles andere eine Nummer zu gross schien. Auch so war die Herausforderung in Basel gross genug für den Jüngling aus Lateinamerika.

Urs Fischer liess ihn schmoren, brachte immer wieder den kruden Adama Traoré – und wurde dafür kritisiert. Riveros kämpfte derweil. Mit sich selbst, mit Übergewicht und der Einsamkeit. Riveros sagte damals: «Ich habe mich, ehrlich gesagt, sehr alleine gefühlt. Sehr einsam. Es war wirklich sehr hart.»

Im Winter 2017 heiratete er seine Freundin Dirma. Ein bisschen Geborgenheit in der Fremde. Und so sagte er im Sommer darauf: «Mein erstes Jahr in Basel war ein verlorenes Jahr.» Weil er Mühe hatte mit der Umstellung, nicht wegen Fischer, wie er betonte.

Unter Wicky sollte alles anders werden. «Ich will spielen. Ich will in der Champions League spielen. Und ich will den Trainer so sehr von mir überzeugen, dass ich Ende Vorrunde sagen kann, ich hätte meinen Platz in der Startformation.»