Eklat im Trainingslager von RB Leipzig in Österreich. Nachdem Naby Keita von Teamkollege Diego Demme gefoult wurde, leistet sich der Mann aus Guinea einen Aussetzer. Bei der nächstbesten Gelegenheit holt er Demme brutal von den Beinen. Das Foul war so hart, dass sein Opfer minutenlang am Knie gepflegt werden muss.