Das sagt Girardelli: «Nach fast 20 Jahren als Athlet kann ich beim Fernsehen wieder hautnah beim Skirennsport dabei sein. Bei meiner neuen Aufgabe möchte ich nicht nur Zwischenzeiten kommentieren, sondern das TV-Publikum auch hinter die Kulissen blicken lassen. Meine Erfahrung als Kolumnist wird mir dabei helfen. Die Schweizer Skirennsportler liegen mir besonders am Herzen, weil ich ein grosses Potenzial erkenne. Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei SRF Sport im kommenden Winter.»

Der 33-jährige Berthod fuhr an der WM 2007 in Are zwei Bronzmedaillen ein. Beim Weltcup in Adelboden gewann er je einen Slalom und einen Riesenslalom. Für das Schweizer Fernsehen stand Berthod bereits bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz als Experte im Einsatz.