«Bei uns geht wirklich jeder für den andern durchs Feuer» - Der Glaube der Handballer an das Wunder

Wer hätte gedacht, dass Xamax nach dem 0:4 zu Hause gegen Aarau den Abstieg aus der Super League noch verhindern kann? Wer hätte gedacht, dass Manchester United, bis zur 90. Minute im Rückstand, den Champions-League-Final 1999 noch dreht und die Partie mit zwei Treffern in zwei Minuten entscheidet? Oder Watford 2013. Im Playoff-Halbfinal um den Aufstieg in die Premier League liegt das Team 2:1 vorne (Hinspiel 0:1) – alles deutet auf eine Verlängerung. Doch in der 95. Minute gibt es einen Penalty für Leicester. Der Torhüter pariert und nur 18 Sekunden erzielt Watford das 3:1.

Es gibt etliche dieser verrückten Geschichten im Sport, die derart schwer zu erklären sind, dass man meist nur ein Wort dafür findet: Wunder. Auch die Schweizer Handballer brauchen heute so etwas wie ein Wunder, um die Hauptrunde zu erreichen. Entweder einen Sieg mit acht Toren Differenz gegen Slowenien. Notabene ein Team, das seit Jahren zur erweiterten Weltspitze gehört. Oder, die Schweiz muss mehr Punkte holen als Gastgeber Schweden in der anschliessenden Partie gegen Polen. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es die Schweiz in die Hauptrunde schafft. Trotzdem ist der Glaube an das Wunder vorhanden. Denn auch die Schweizer Handballer haben schon Ausserordentliches in ihrer Karriere erlebt.

Nikola Portner, Torhüter, Montpellier