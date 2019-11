Beat Feuz: «Es braucht in meinem Alter mehr Überwindung, richtig Gas zu geben»

30.11. Abfahrt in Lake Louise

01.12. Super-G in Lake Louise

06.12. Super-G in Beaver Creek

7.12. Abfahrt in Beaver Creek

20.12. Super-G in Val Gardena

21.12. Abfahrt in Val Gardena

28.12. Abfahrt in Bormio

18.01. Abfahrt in Wengen

24.1. Super-G in Kitzbühel

25.1.Abfahrt in Kitzbühel

1.2. Abfahrt in Garmisch

15.2. Abfahrt in Yanqing (China)

16.2. Super-G in Yanqing

29.2. Super-G in Hinterstoder

7.3. Abfahrt in Kvitfjell

8.3. Super-G in Kvitfjell

18.3. Abfahrt in Cortina

19.3. Super-G in Cortina