Noch fehlen dem FCB sieben Meistertitel, um Rekordmeister GC (27 Titel) einzuholen. Das klingt nach viel, doch ist seine Aufholjagd zuletzt so atemberaubend verlaufen, dass es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis Basel auch diesen Rekord besitzt. Noch vor acht Jahren lag Rot-Blau 15 Titel hinter den Grasshoppers.

Acht Mal Meister in Serie − auch dieses Glanzstück hat der FCB geschafft und ist damit in der Schweiz einsame Spitze. Vor den Young Boys, die zwischen 1957 und 1960 vier Mal Meister geworden waren. Möchte der FCB aber den europäischen Rekord angreifen, liegt noch Arbeit vor ihm. Der FC Skonto Riga ist von 1991 bis 2014 stolze 14 Mal in Folge lettischer Meister geworden. Mittlerweile ist er aber bankrottgegangen.

Der zweite Stern des FC Basel ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte eines Vereins, der im November des nächsten Jahres seinen 125. Geburtstag feiert. Der im Jahr 1893 mit einem Budget von 244.50 Franken begonnen hatte und vor gut zwei Monaten einen Umsatz von 132 Millionen Franken, einen Gewinn von 29 Millionen und ein Eigenkapital von 60 Millionen auswies.

Unter dem Eindruck der schwindelerregenden Erfolge mit zwölf Meistertiteln, sechs Cupsiegen sowie sieben Teilnahmen an der Champions League in den letzten 15 Jahren geht gerne vergessen, dass der FCB in seiner Historie auch immer mal wieder lange Durststrecken zu bewältigen hatte. So musste er nach der Gründung 40 Jahre auf den ersten Cupsieg und gar 60 auf den ersten Meistertitel warten.

Die 17-jährige Ära Helmut Benthaus

Als der FC Basel 1965 einen neuen Trainer brauchte, schickte Präsident Lucien Schmidlin ein Telegramm nach Köln. Empfänger: Helmut Benthaus, der beim 1. FC Köln in der Bundesliga spielte und soeben das Trainerdiplom erworben hatte. Schmidlin schaffte es tatsächlich, den 29-Jährigen nach Basel zu lotsen. Wo er siebzehn Jahre lang blieb. Zuerst war Benthaus Spielertrainer, dann ausschliesslich Trainer.

Sieben Mal führte der Deutsche seine Mannschaft mit begnadeten und ehrgeizigen Spielern wie Karl Odermatt und Ottmar Hitzfeld zum Meistertitel, zwei Mal zum Cupsieg. Was für eine herausragende Bilanz, wenn man bedenkt, dass die Basler zuvor in 72 Jahren nur vier Trophäen (einmal Meister, dreimal Cupsieger) gewonnen hatten. Rückblickend lässt sich sagen, dass Benthaus den Fussball in Basel erstmals so richtig populär gemacht hatte. 1972 kamen zu einem Spiel gegen den FCZ 53 702 Zuschauer ins Joggeli.