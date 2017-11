Ja-Nein-Fragen

1. Als Torwart muss man verrückt sein.

Ja, schon ein bisschen.

2. Ohne meinen Landsmann Marek Suchy wäre ich nicht mehr in Basel.

Nein, ich wäre auch ohne ihn hier.

3. Meine Tochter soll auch einmal Profi-Sportlerin werden.

Ja, Tennisspielerin.

Skalen-Fragen

(Bewerten von 1 bis 10 – 1 = Schuss zur Cornerfahne [trifft überhaupt nicht zu], 10 = Schuss ins Lattenkreuz [trifft voll ins Schwarze]).

1. In Raphael Wickys Spielsystem bekomme ich mehr zu tun als noch unter Urs Fischer. 5 Ich habe im neuen System ähnlich viel zu tun wie früher.

2. Wenn ich ein haltbares Tor kassiere, kann ich nächtelang nicht schlafen. Das hängt vom Ergebnis ab. 7 wenn wir verlieren, 5 wenn wir gewinnen.

3. Ich kann besser wickeln als meine Frau. 1

Multiple-Choice-Fragen

1. Wer ist momentan der weltbeste Torhüter?

a. Manuel Neuer.

b. David de Gea, er spielt in den letzten zwei Jahren unglaublich.

c. Gianluigi Buffon.

d. Petr Cech.

2. Wenn ich nicht Fussballer geworden wäre, dann wäre ich heute ...

a. … Tennis-Profi.

b. ... Logistikerin wie meine Mutter Marina.

c. ... Chef einer Metallbau-Firma wie mein Vater Aleš.

d. ... Anwalt.

3. In der Kabine bin ich …

a. ... Motivator.

b. … Spassvogel.

c. … Ruhepol.

d. … am schnellsten umgezogen.

Offene Fragen

1. Meine drei Lieblingsorte in Basel:

a. Mein Zuhause in Allschwil.

b. Das Joggeli.

c. Die Rheinpromenade.

2. Meine grösste Sünde: Früher Coca-Cola, heute weiss ich nicht.

3. Mein Held der Kindheit: Meine Eltern.

4. Mein Lieblingsverein im Ausland: FC Barcelona.

5. Das esse ich, wenn ich frei wählen kann/darf: Pizza Hawaii.

Entweder-Oder-Fragen

1. Allschwil oder Ostrava? Allschwil, weil es hier schönere Natur gibt als in der Industriestadt Ostrava, wo ich geboren bin.

2. Ein grosses Turnier mit Tschechien oder noch einmal Champions-League-Achtelfinal mit dem FCB? Ein grosses Turnier mit Tschechien wäre schön. Mit der WM hat es ja leider nicht geklappt.

3. Putin oder Trump? Oh mein Gott. Vor einem halben Jahr hätte ich Trump gesagt, jetzt sage ich: keiner der beiden.

4. Elfmeter halten oder zu null spielen? Zu null spielen, ganz klar.

5. Zoo oder Spielplatz? Meine Tochter Nicole interessiert sich noch nicht für Tiere, deshalb Spielplatz.