Was für eine Dramatik, was für ein Finale. Die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel entschieden in der NLA-Abstiegsrunde das kapitale, absolut richtungsweisende Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Fortitudo Gossau nach einem unglaublichen Aufholjagd und einer an Spannung nicht zu überbietenden Schlussphase mit 23:22 (8:13) zu ihren Gunsten. Dank dem ersten Heimsieg in der NLA-Abstiegsrunde (nach vier Runden) figuriert der RTV wieder auf dem zweiten, playoffberechtigten Tabellenplatz.