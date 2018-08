In einem Spektakel-Spiel bezwingt der FC Basel die Zyprioten aus Limassol 3:2. Werbung in eigener Sache machen konnte Ricky van Wolfswinkel mit zwei Toren. Unter Marcel Koller taut er richtig auf. Einen unglücklichen Abend verbrachte Martin Hansen bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz. Alle FCB-Spieler in der Einzelkritik.