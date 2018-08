Präsident Bernhard Burgener: «Wir haben gestern gesehen, dass wir Bedarf haben und dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben. Wir haben mit drei Personen geredet aber er war an erster Stelle.»

Rückkehr in die Club-Landschaft

Neuer Cheftrainer Marcel Koller: »Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, dass ich neun Jahre kein Klubtrainer mehr war. Es kommt auf die innere Einstellung an. Und wer mich kennt, der weiss, dass ich da mit vollem Enthusiasmus und Elan an die Sache gehen werde und meine Ideen so schnell wie möglich einbringen will.»

Champions-League-Aus

Koller: «Für den Verein ist es ein Nachteil, keine Champions League zu spielen, weil wir weniger Geld generieren können. Aber die Chance, europäisch zu spielen, ist immer noch da. Wir müssen versuchen, da rein zu kommen. Dafür sind wir da. Wir versuchen, den Spielern die Ideen zu vermitteln. Die Spieler sind die wichtigsten und wir müssen ihnen das Vertauen geben.»