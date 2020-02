RTV-Trainer Christian Meier wirft hin: «Ich habe das Vertrauen der Mannschaft nicht mehr gespürt»

Die Gerüchte machten am Samstag die Runde. Aus Mannschaftskreisen war zu hören, dass RTV-Trainer Christian Meier am Freitag nach dem Abschlusstraining seinen Rücktritt verkündet hatte. Bei Auswärtsspiel gegen Kriens-Luzern fehlte der Trainer dann auch an der Seitenlinie. Doch der RTV-Teammanager Oliver Haevel sagte auf Anfrage der bz nur, die Abwesenheit Meiers sei aus privaten Gründen erfolgt und abgesprochen gewesen. Doch wirklich souverän brachte Haevel diese Worte nicht über die Lippen. Die Rücktrittsgerüchte hielten sich weiterhin hartnäckig.

Am Montagnachmittag vermeldet der RTV dann wenig überraschend: "Christian Meier hat am vergangenen Wochenende mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Bezüglich seiner Nachfolge sind dieser Tage diverse Abklärungen und Gespräche im Gang."

Christian Meier möchte am Telefon nur eine Aussage machen: "Ich habe das Vertrauen der Mannschaft in den Trainer nicht mehr in dem Mass gespürt, das nötig wäre, um Erfolg zu haben. Deswegen mache ich den Weg für einen Neuen frei", sagt er.

Update folgt...