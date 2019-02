Durch die magere Punkteausbeute ist der RTV in der Tabelle aktuell vom drittletzten auf den zweitletzten Platz zurückgefallen, ist aber punktgleich mit dem Drittletzten TSV Fortitudo Gossau. Hier die aktuelle Situation in der NLA-Abstiegsrunde.

Am kommenden Samstag, 23. Februar 2019, empfängt nun der RTV den TSV Fortitudo Gossau zum kapitalen und zweifellos richtungsweisenden Heimspiel (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel). Der RTV wird alles daran setzen, dass die zwei Punkte in Basel bleiben. Und die Basler wollen sich gleichzeitig für die äusserst ärgerliche 28:29-Auswärtsniederlage vom 3. Februar in Gossau zum Auftakt der NLA-Abstiegsrunde revanchieren. Dort war der RTV über weite Strecken die klar bessere Mannschaft gewesen, hatte aber am Ende den Sieg sehr leichtfertig noch aus der Hand gegeben.