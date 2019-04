Der unübersehbar müde RTV vermochte mit Schaffhausen nur in der Startphase

mitzuhalten und führte nach sechs Minuten zum ersten und letzten Mal an diesem Abend

(3:2). In der Folge bestimmte der Ligakrösus das Geschehen, zog auf 10:5 und bis zur

Pause auf 15:7 davon. Somit war die Partie schon per Ende der ersten Halbzeit so gut wie

entschieden.

In den zweiten 30 Minuten fehlte dem RTV schlicht die Kraft, um den Anschluss nochmals

herzustellen. So entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die Rollen zweifelsfrei geklärt

waren. Die Kadetten liefen in keinster Weise Gefahr, die Partie (wie am letzten Dienstag)

nochmals aus der Hand zu geben, und kamen zu einem lockeren und absolut

ungefährdeten Sieg.

Beste Torschützen beim RTV waren Tibor Jurjevic (6 Treffer) und Bruno Kozina mit fünf

Toren. Derweil kamen die beiden eingesetzten Torhüter überhaupt nicht auf Touren und

hielten gerademal vier von 39 Schüssen, die auf das RTV-Tor kamen.

Heimsieg oder Saisonende

Die Kadetten scheinen den Tritt gefunden zu haben und die Kräfteverhältnisse waren von

Beginn weg klar. Für den RTV gilt es nun, die Kräfte nochmals zu sammeln und die vollste

Konzentration auf das Heimspiel vom nächsten Dienstag (20:15 Uhr, Rankhof) gegen die

Kadetten Schaffhausen zu richten.

Mit einem Heimsieg am Dienstag würde dem RTV eine fünfte und definitiv entscheidende

Partie winken (am Donnerstag, 25. April, wiederum in Schaffhausen). Im Falle eine Niederlage ginge diese Playoffserie mit 3:1 an Schaffhausen und für den RTV wäre die Saison beendet.