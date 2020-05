Offener Brief und Petition für eine frühere GV: Der Widerstand der Mitglieder formiert sich

Vor genau einer Woche teilte der FC Basel mit, dass die 126. Ordentliche Generalversammlung aufgrund des verlängerten Verbots von Grossveranstaltungen vom Juni in den Oktober verschoben wird. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. FCB-Vereinsmitglied Peter Hablützel fordert mit einem Offenen Brief und einer Onlinepetition, dass der FC Basel in Anbetracht der schwierigen Lage und der vielen offenen Fragen seine verschobene Generalversammlung bereits im August abhält. Seit Dienstagmorgen sammelt er hierfür Stimmen.

Den Offenen Brief an den Verein und seine Mitglieder veröffentlichte Hablützel am Dienstagmorgen auf verschiedenen Plattformen und schickte ihn auch direkt an FCB-CEO Roland Heri. Gegenüber der bz sagt Hablützel: «Ich hoffe, dadurch etwas Unterstützung von anderen Mitglieder zu erhalten und Druck aufzubauen, damit der FCB seine GV verschiebt.» Im Brief schreibt Hablützel: «Ich als Vereinsmitglied und Fan des FC Basel 1893 möchte substantielle Informationen über den FC Basel, die Finanzen (die gemäss Bernhard Burgener nur noch bis im Oktober gewährleistet sind) und seine Zukunft. Die 126. Generalversammlung muss daher zeitnah durchgeführt werden, damit die Vereinsführung die vielen und dringenden Fragen der Vereinsmitglieder, persönlich beantworten kann.»

Hablützel ist kein Unbekannter. Der Rollstuhlfahrer setzt sich seit Jahren für bessere Bedingungen für handicapierte Personen im Joggeli ein. Spätestens 2019 wurde der 64-Jährige auch einem breiteren Publikum bekannt, als er rund um die GV mit seinem Antrag zur Statutenänderung für Wirbel sorgte. Damals forderte Hablützel, dass Präsident Bernhard Burgener nicht auch noch als Vereinsdelegierter im Verwaltungsrat der AG sitzt.

Projekt Statuten 2020 "unzufriedenstellend"

Der FCB schickte an der GV 2019 den Vereinsanwalt vor, der Hablützels Antrag wegen Nichteinhaltung der Fristen für unrechtsmässig erklärte. Doch der FCB versprach, sich mit dem Projekt «Statuten 2020» um eine Modernisierung der veralteten Statuten zu kümmern. Der Inhalt dieses Projekt wurde verschiedenen Fanvertretern bereits im Januar und Februar diesen Jahres präsentiert. Auch Hablützel war bei diesen Anlässen zugegen. Doch er ist pessimistisch. Zum einen weil der Delegierte auch gemäss der neuen Statuten aus dem Vereinsvorstand kommen soll und zum anderen, weil es mittlerweile ruhig um das Projekt geworden sei. Halblützel sagt: «Es hat sich alles im Sand verlaufen.» Doch das stimmt so nicht. Laut bz-Informationen sollen die neuen Statuten den Mitgliedern an der kommenden GV zur Abstimmung vorgelegt werden.

Aus Angst um seinem Herzensverein soll diese GV gemäss Hablützel aber nicht erst im Oktober stattfinden. «Durch Geisterspiele fehlen Einnahmen. Wer weiss wie es im Oktober aussieht», sagt Hablützel und prescht deswegen mit seiner Petition erneut vor. Ein Konzept, wie die GV trotz Coronamassnahmen schon zu einem früheren Zeitpunkt im Stadion stattfinden könnte, liefert er gleich mit. «Es werden nur jede dritten Sitzreihe und nur jeder vierte Sitzplatz besetzt, so dass das Social Distancing gewährleistet wird», schreibt Hablützel. Insgesamt fänden so bis zu 3400 Mitglieder im Joggeli Platz. In seinem Schreiben weist er ausserdem darauf hin, dass die kantonalen Behörden gemäss Covid-19-Verordnung in Ausnahmefällen Versammlungen bewilligen können.

Jede Menge Zündstoff an der GV

Der FCB hat auf die Petition von Peter Hablützel auf Anfrage noch nicht reagiert. Es ist nicht davon auszugehen, dass er seine GV-Pläne über den Haufen wirft. Doch spätestens jetzt dürfte allen klar sein, dass an dieser GV, wann auch immer sie stattfinden wird, jede Menge Zündstoff mit dabei ist. Die Stimmanteile für Präsident Burgener sanken in den letzten Jahren. 2017 waren es noch 82 Prozent, 2018 dann 78 Prozent und 2019 voteten nur noch 65 Prozent der anwesenden 1515 stimmberechtigten Mitglieder für den in der weiterhin in der Kritik stehenden Präsidenten. «Ich sehe die Neins und die Enthaltungen als Herausforderung und nehme die Botschaft so auf», sagte Burgener vor einem Jahr. In Anbetracht der vielen selbstausgelösten Störfeuer rund um den FCB und seinen Präsidenten und der Reaktion der Fans könnte die Botschaft 2020 noch deutlicher ausfallen.