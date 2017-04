Oft war Sporar nahe dran zuletzt. Am nächsten in St. Gallen, als sein Treffer wegen einer vermeintlichen Offside-Position aberkannt wurde. Dass es nun ein weniger ansehnliches Tor ist, das als sein erstes für den Verein, bei dem er seit Anfang 2016 spielt, eingehen wird - darauf komme es nicht an. «Der Fussball gibt und nimmt. Und am Ende ist ein Tor ein Tor.»

Dass Sporar eigentlich genau weiss, wo das Tor steht, bewies er bei seiner letzten Station Olimpija Ljubljana. 17 Tore in 18 Spielen erzielte er dort. Auch deshalb wollte ihn der FCB unbedingt in seinen Reihen wissen. Dann erzielte er für die U21 des FCB je drei Tore in seinen beiden Einsätzen. Nur in der ersten Mannschaft wollte es nicht gelingen. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

Und trotzdem: Sein Trainer Urs Fischer gab ihm immer wieder Chancen, zog ihn des Öfteren Marc Janko und Seydou Doumbia vor, die ihrerseits beide bereits über zehn Tore auf ihrem Konto haben. Das zu wissen, sagte Fischer unlängst, sei für Sporar nicht unbedingt einfacher gewesen. So wirkte er beim Torabschluss oft etwas verunsichert. So, als würde er es zu sehr wollen. Etwas, dass sich bei Stürmern meist negativ auswirkt. Weil die Leichtigkeit abgeht und sich der Druck auf sich selbst nur stets vergrössert. Kontraproduktiv bei einer Ladehemmung, wie Fischer die Situation Sporars bezeichnete.

Aber diese ist jetzt passé. Und wie enorm gross die Erlösung war beim 23-jährigen Stürmer, als er dieses 3:0 gegen Lausanne in der 59. Minute erzielte, zeigt seine unmittelbare Reaktion nach dem geglücktem Abschluss. Er strahlte, kniff die Augen zusammen als könnte er es noch kaum fassen und liess sich von seinen Teamkollegen feiern. «Die Jungs haben sich sehr für mich gefreut und mir natürlich gleich zu meinem ersten Tor gratuliert.» Und wie fühlt sich es sich an, Torschütze des FC Basel zu sein? «Ich bin sehr glücklich. Es ist ein grosses Vergnügen, endlich getroffen zu haben. Als Stürmer musst du Tore erzielen und ich habe wirklich eine lange Zeit darauf gewartet.»

Dass er auch noch immer darauf angesprochen wurde habe es nicht einfacher gemacht. «Jetzt könnt ihr endlich aufhören mich zu fragen, wann es soweit ist», sagt ein überglücklicher Sporar mit einem Lachen. Sein Leben hänge nicht davon ab, ob er treffe oder nicht. «Aber das Gefühl nach dem Spiel ist schon viel besser. Und auch im Kopf ist es einfacher, wenn du getroffen hast.»

Seinem ersten Torerfolg ist es aber auch geschuldet, dass er nun in die Tasche greifen muss, wie Fischer verrät: «Es geht im nicht so gut, weil er jetzt einen Apéro bezahlen muss.» Selten dürfte Sporar dies lieber getan haben. Denn genau wie Fischer wird auch er hoffen, dass mit dem Tor und dem Apéro nun etwas einhergeht: dass der Knopf aufgegangen ist und er endlich «von dieser Last befreit ist.»