YB macht den nächsten Schritt

YB war nach Siegen über Breitenrain (3:0), Old Boys (4:0), Münsingen (3:0) und St. Gallen (2:1) in diesen Halbfinal eingezogen und bestätigte die Eindrücke aus der Super League, mit dem Krösus der vergangenen acht Jahre nicht nur auf Augenhöhe zu sein, sondern diesen überflügelt zu haben. Es war mit Ausnahme des langzeitverletzten Goalies Von Ballmoos in Bestbesetzung aufgelaufen.

Also auch mit Stürmerstar Guillaume Hoarau, der im letzten Spiel gegen Sion (1:0) verletzt ausgeschieden war und am Tag vor dem Spiel nicht trainiert hatte. Selbst in dieser Beziehung haben die Berner sich verändert: Nach Jahren mit endlos langen Verletztenlisten kennen sie derzeit keinerlei personelle Sorgen.

Zwar waren die Tore von Hoarau (ein umstrittener Penalty) und Marek Suchy (ein Eigentor) etwas glückhaft zustande gekommen, soll aber die sehr starke und reife Leistung nicht schmälern. Nicht nur spielerisch waren die Berner gut, sondern physisch ungemein präsent und fit. Das 4-4-2-System ist ihnen auf den Leib geschneidert und vorne im Angriff ergänzen sich der kopfballstarke Hüne Hoarau und der kleine Dribbler Roger Assalé perfekt. Es geziemt sich eigentlich nicht, einzelne YB-ler herauszuheben.

«Mit heissem Herzen der Kälte getrotzt»

Doch was der älteste Feldspieler Steve von Bergen (34) und der jüngste Djibril Sow (21) in der Innenverteidigung und im Mittelfeld boten, war schon beeindruckend. «Wir haben verdient gewonnen, und spielten mit viel Leidenschaft. Wir traten geschlossen auf. Mir hat meine Mannschaft unheimlich gefallen», sagte YB-Trainer Adi Hütter, «wir haben mit heissem Herzen der Kälte getrotzt.»

Damit zurück zu Hartmut. Gemeint ist kein Basler Verteidiger, sondern das Hochdruckgebiet über Skandinavien, das für die aktuelle Kältewelle sorgt und die Fans sowie die Goalies bei minus zehn Grad auf eine harte Probe stellte. Müssen Halbfinals wirklich schon im Februar ausgetragen werden?