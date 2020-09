Das erste Pflichtspiel ist dem FC Basel zumindest resultatmässig geglückt. Am Donnerstag gab es in der Europa League einen Erfolg gegen NK Osijek. Nun will das Team von Ciriaco Sforza im ersten Ligaspiel nachziehen. Gegner zum Aufgalopp im Joggeli ist der FC Vaduz. Spielbeginn ist um 16 Uhr.