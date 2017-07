Wo waren Sie denn?

In Italien. Erst im Süden, dann im Norden. Aber das hat nichts mit einem Spieler zu tun, nur damit das klar ist (lacht). Das war rein privat.

Wie hat Ihre Frau reagiert, als Sie ihr Ihre Pläne offenbarten, Sportchef zu werden?

Der Mensch neigt dazu, auf Neues skeptisch zu reagieren. Nur war es bei mir so, dass ich zwar wohl etwas Neues in Angriff nahm, aber in einem Business, das meine Frau und meine Kinder kennen. Für meine Frau war es nicht einfach. Sie weiss genau, wie viel ich weg war als Fussballer. Und die letzten zwei Jahre war ich sehr oft daheim. Und als ich ihr von meinen Plänen erzählte, sagte sie als erstes: Oh nein, jetzt geht es wieder in diese Richtung. Gleichzeitig weiss sie, dass dies etwas ist, das mich unglaublich erfüllt. Und so spüre ich letztlich – wie während meiner ganzen Karriere – ihre ganze Unterstützung.

Und die Kinder?

Mein Kleiner wird jetzt 9, meine Tochter 7 Jahre alt. Als er in die Schule kam, da hat Papi noch Fussball gespielt. Da war alles toll in der Schule. Und dann war ich plötzlich weg während zwei Jahren, man hat nicht mehr so viel von mir geredet und er war ein ganz normaler Bub. Jetzt bin ich wieder mehr in den Medien und er spürt das sofort wieder in der Schule. Das ist manchmal nicht so einfach. Weil er seinen Papi immer verteidigen würde und es mit Sicherheit auch Leute gibt, die etwas Negatives sagen. Der Sohn von Marco Streller zu sein, ist nicht immer nur ein Privileg. Er spürt, dass Papi wieder mehr im Fokus ist. Aber er findet es sehr, sehr cool. An einem Spieltag kann er mit mir bei den Jungs sein. Und wenn dann Matías Delgado ihm Hallo sagen kommt, dann ist das schon ein Highlight für ihn. ​

Also bekommen sie durchaus mit, dass Belastung zugenommen hat.

Sie können es nicht ganz einschätzen. Heute hat mich mein Sohn gefragt, ob wir am Nachmittag etwas unternehmen, und ich musste ihm sagen, dass das nicht geht, weil Papi arbeiten muss.

Wie sehr haben Sie Ihre Ferien darauf abgestimmt, dass der Transfermarkt noch relativ ruhig ist?

Ich habe gehofft, dass es so aufgeht, und nicht gerade wenn ich weg bin eine Riesenofferte für einen Spieler für uns kommt. Aber wäre das der Fall gewesen, wäre ich in zwei Stunden in Basel gewesen und ich war auch immer erreichbar.

Mit wem haben Sie Ihre Entscheidung diskutiert, als es zur Debatte stand?

In solchen Fällen rede ich immer mit Leuten, die mir nicht extrem nahe sind. Ich frage die Familie oder Freunde schon auch, aber ganz am Schluss entscheide ich das selber. Das war auch so, als ich zum FCB zurückgekehrt bin. Da gab es negative Stimmen, aber für mich hat es sich richtig angefühlt. er für mich hat es sich richtig angefühlt. So war es auch jetzt, als Bernie Heusler und Georg Heitz mich informiert haben. Sie haben es mir auf eine positive Art so gesagt, dass es gar keine Frage, sondern viel mehr eine Aufforderung war. Es blieb mir nichts anderes übrig. Auch Bernhard ist in seine Rolle gekommen, weil er einen Freund hatte, der im gesagt hat, er solle diese jetzt übernehmen. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, weil ich weiss, dass mir der Verein gleich viel bedeutet wie ihnen beiden. Manchmal bist du für etwas berufen. Von dem her war die Sache für mich klar, als er mich gefragt hatte.

Die beiden haben die Messlatte hoch gesetzt.

Richtig.

Entsprechend gross ist auch die Fallhöhe.

Mir ist bewusst, wie gross die Fussstapfen sind. Meistens gibt es solche Wechsel, wenn es nicht läuft. Dann kannst du nur gewinnen. Wir aber übernehmen einen Club, der funktioniert. Wir haben uns jetzt gesagt, dass wir ein bisschen etwas verändern wollen. Das finden die Leute manchmal auch spannend. Wir wollen Begeisterung, magische Nächte, aber auch Junge wieder vermehrt in die Mannschaft kriegen.

Junge und magische Nächte – ist das nicht auch ein Widerspruch?

Das erfordert Mut aber es ist unser Weg, den wir gehen wollen.

Beim Wort Mut kommt uns Arsenal in den Sinn.

Wir beurteilen den Trainer am Ende nicht danach, welchen Platz wir in der Champions League erreichen, sondern am Auftreten der Mannschaft. Wir wollen einfach, dass