Marcel Koller jubelt über den 4:0-Klassikersieg gegen den FC Zürich

Nach drei Niederlagen in Serie war der FC Basel in der Super League gehörig unter Druck. Doch ab der ersten Minute lief das Spiel gegen den FCZ für Rotblau. Bereits nach elf Sekunden führte der FCB durch Fabian Freis erstes von drei Toren mit 1:0. Am Ende resultierte ein souveränes 4:0. Neben Frei traf auch Valentin Stocker