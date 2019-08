Als Servette 2005 zum ersten Mal insolvent war und zum ersten Mal überhaupt aus der Super League abstieg, war ich noch zu jung, um zu verstehen, was passierte. Trotzdem habe ich es vage in Erinnerung. Die ganze Stadt hat darüber geredet. 2015 war ich dann direkt involviert. Das war eine komische Situation. Wir waren Zweiter und nah dran am späteren Aufsteiger Lugano, als die Botschaft kam, dass wir wegen des Insolvenzverfahrens absteigen. Ich wechselte darauf hin zum FCZ. Seither habe ich Servette aber immer verfolgt und auch ein paar Spiele im Stadion gesehen, wenn sie in der Nähe gespielt haben. Jetzt sieht alles besser aus. Ich denke, Servette droht keine dritte Insolvenz. Die neue Führung um Präsident Didier Fischer hat den Verein gut aufgestellt und den Klub in den letzten vier Jahren Schritt für Schritt vorwärtsgebracht.

Kevin Bua: Das ist schwierig zu sagen. In Genf gab es schon immer diese enormen Schwankungen. Mal kommen 25 000, dann wieder nur 2000. Auch zu meiner Zeit in der Challenge League kamen im Derby gegen Lausanne 10 000 und eine Woche später nur noch 1500. Diese Gewohnheit, jede zweite Woche ans Heimspiel zu gehen wie hier in Basel, haben viele Genfer einfach nicht. Trotzdem hat der Fussball in Genf einen hohen Stellenwert. Ich bin sicher, mit positiveren Resultaten werden in Zukunft auch wieder mehr Fans ins Stade de Genève kommen.

Mehr Spiele für Genf oder für Basel? Bei dieser Frage kommt Kevin Bua ins Grübeln. «Ich hatte in Basel einige Verletzungen. Darum tippe ich auf Genf», sagt er und liegt damit falsch. 76 Spiele hat der Flügelstürmer seit Sommer 2016 für den FCB gemacht und damit 21 mehr als für seinen Jugendklub Servette Genf. Am Samstag, 19 Uhr, spielt Bua zum ersten Mal gegen Servette. Vor dem Duell im Joggeli beantwortet der 25-Jährige die wichtigsten Fragen zu seinem Ex-Verein.

Man sagte mir, ich sei zu klein und schmächtig. Auch in Carouge war das der Grund. Ich habe dann bei einem Dorfverein in Plans les Ouates trainiert und nebenbei die Matura gemacht. In Lancy und später in Vernier habe ich als Teenager bei der 1. Mannschaft spielen dürfen. Mit Vernier bin ich 2011 Meister in der 2. Liga regional geworden. Es war mein erster Titel. Dann kam Servette-U21-Trainer Oscar Londono, der mich nie aus den Augen verloren hat, und hat mich zurückgeholt. Ein Jahr später war ich Stammspieler in der Challenge League.

Was ist Ihre prägendste Erinnerung aus Ihrer Zeit bei Servette?

Aus meiner Juniorenzeit habe ich zwar viele Fotos, aber nur noch wenig Erinnerungen. An mein Profi-Debüt kann ich mich dafür noch genau erinnern. Das war 2013 gegen Wohlen. Servette war in die Challenge League abgestiegen. Im Sommer wurden deshalb ein paar Junge in die 1. Mannschaft integriert. Ich war von Anfang an Stammspieler und konnte beim 2:1-Sieg gegen Wohlen den Siegtreffer vorbereiten.