Am Wochenende vom 24. und 25. August 2019 fand in Zug der Saisonhöhepunkt der Schwinger statt, das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Mit rund 400'000 Besuchern wurde in Zug ein neuer Besucher-Rekord erreicht und belohnte das Organisationskomitee für den sehr gelungenen Anlass.