Nach der 1:2 Niederlage im Hinspiel der Champions-League-Quali gegen Paok Saloniki, musste Raphael Wicky seinen Posten beim FC Basel räumen. Im heutigen Rückspiel steht Alex Frei an der Seitenlinie. Wenn man in Basel weiterhin von einer erneuten Champions-League-Teilnahme träumen will, muss er den FCB heute zum Sieg führen.