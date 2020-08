Die europäische Reise findet für den FC Basel in Gelsenkirchen seine Fortsetzung. Eine Woche nach dem Weiterkommen gegen Frankfurt trifft er auf die ukrainische Spitzenmannschaft Schachtar Donezk. Ein Sieg bringt den FCB in die Halbfinals. Anpfiff in der Arena AufSchalke ist um 21 Uhr.