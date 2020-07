prev next

Drei Tage nach dem enttäuschenden Auftritt in Sion will der FC Basel Wiedergutmachung. Der Gegner im Joggeli ist der aktuelle Leader YB, der in der Liga das letzte Mal im November ein Auswärtsspiel gewann. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr. Mit dem Ticker sind Sie live dabei.