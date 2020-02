prev next

Mit drei Niederlagen aus vier Spielen ist der FC Basel miserabel in die Rückrunde gestartet. Just in dieser Formbaisse müssen die Basler im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League auswärts bei APOEL Nikosia antreten. Ob sich der FCB eine gute Ausgangslage erarbeiten kann, erfahren Sie hier im Liveticker.