Wäre alles wie immer, hätten die RTV-Spieler ihren Kater von der Aufstiegsfeier längst ausgeschlafen. Aber der Handballverband hat auf diese Saison hin den Modus angepasst. Neu steigt der Erste der Nationalliga B nicht automatisch auf, sondern er duelliert sich in einem Playoff mit dem Zweiten darum.

Maximal fünf Spiele also stehen für den RTV noch an, spätestens am 24. Mai ist dann klar, ob er die kommende Saison in der höchsten oder in der zweithöchsten Liga bestreitet.

Kurze Vorbereitungszeit

«Für uns ist der Modus ein Seich. Wären wir Zweiter, würde es anders aussehen», sagt RTV-Präsident Alex Ebi. Was er damit antönt: Die Zeit für die Planung der kommenden Saison hat sich wesentlich verkürzt.

Hätte der Verband am bisherigen Modus festgehalten, der RTV hätte schon im Februar mit der Planung für die Nationalliga A beginnen können, so klar war der Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Nun wird man bestenfalls am 19. Mai wissen, in welcher Liga man spielt. Gute zwei Monate später. Und schon Ende August geht es dann wieder los.

Kader müsste verstärkt werden

Knapp drei Monate bleiben dem RTV also, um sein Kader im Erfolgsfall fit für die Nationalliga A zu machen. «Es bringt ja nichts, wenn wir Spieler schon vorher kontaktieren und ihnen sagen, wir spielen dann allenfalls ganz oben», erklärt Ebi.