Fällt es Ihnen leicht, diese Rolle zu akzeptieren?

Nein, aber es ist nun mal so. Es geht letztlich um die Mannschaft. Die Früchte, die wir gemeinsam ernten, helfen, mit der Situation klarzukommen. Unsere Leistungen in der Champions League wären nicht möglich gewesen, wenn wir nicht alle am gleichen Strick ziehen würden.

Verstehen Sie, warum Sie nicht spielen?

Ja, ja. Und letztlich spielte ja auch die Sperre eine Rolle, die ich mir eingebrockt habe mit der roten Karte im Cupspiel gegen Chiasso. So verpasste ich vier Spiele – ein Viertel aller bisherigen Ligapartien.

Sie traten Ihrem Gegner im Tessin mit den Stollen auf den Fuss. So kennt man Sie gar nicht. Was geschah?

Man muss sich bewusst sein, dass man im Fussball konstant Entscheide trifft. In Sekundenbruchteilen. Es war eine Reaktion auf einen Reiz. Natürlich war sie nicht angebracht. Darum wurde ich bestraft. Aber manchmal geschieht so etwas einfach im Fussball. Dieses Mal hat es mich erwischt.

Ist Ihnen so etwas schon einmal passiert?

Nein. Seit ich Profi bin, flog ich dreimal vom Platz. Zweimal mit Gelb-Rot, einmal direkt Rot wegen eines Fouls. Aber bisher nie wegen einer Tätlichkeit.

Erschraken Sie da über sich selbst?

Sagen wir es so: Ich weiss genau, was passiert ist. Er hat mich vom ersten Augenblick an provoziert. Es war mein Fehler, dass ich in diesem Moment reagiert habe. Das hätte ich niemals tun dürfen.

Sie haben den Aussetzer mit guten Leistungen vergessen gemacht.

Auch weil Raphael Wicky mir immer das Gefühl gab, wichtig für das Team zu sein. Ich fühlte mich immer als Stammspieler. Zugleich ist mir bewusst, dass es eng wird für mich, wenn wir mit Dreierkette spielen. In der Regel beginnen dann Marek und Manu (Suchy und Akanji, d. Red.). Ich bin jederzeit bereit, einzuspringen, wenn der Trainer mich braucht.

In Lissabon am Dienstag dürften Sie wieder in der Startelf stehen.

Das weiss ich nicht. Aber wir haben grosse Ziele. Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand haben, und wir wollen in den Achtelfinal.