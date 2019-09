Am Sonntagabend sind sie alle irgendwie glücklich. Die Basler, weil der FCB durch das 1:1 im Stade de Suisse als Tabellenführer heimfährt. Die Berner, weil YB das Spitzenspiel trotz Rückstand nicht verloren hat. Die Walliser, weil der FC Sion durch das Unentschieden der beiden Grossen punktgleich mit Basel auf Rang 2 liegt. Und auch der neutrale Fussballfan, weil endlich mal wieder Spannung in der heimischen Liga herrscht.

Spannung ist einer der Hauptgründe, warum Sport so viele Menschen begeistert. Mitfiebern, Mitfreuen, Mitleiden. Es sind die Emotionen, weswegen die Fans Wochenende für Wochenende in die Stadien pilgern. Doch die Pilgerei lässt nach. Die Zuschauerzahlen in der Super League sinken Jahr für Jahr. Auch in der laufenden Saison liegt der Schnitt – bevor die kalte Jahreszeit überhaupt erst begonnen hat – bereits wieder unter dem der Vorsaison.

Irgendwie ist das verständlich. Dem Schweizer Fussball fehlte zuletzt die Spannung. FCB und YB gewinnen oft. Die restlichen Partien stellen die Buchmacher bei der Festlegung der Wettquoten vor grosse Sorgen. Denn aufgrund konstanter Inkonstanz kann niemand vorhersagen, wie die Direktduelle der Mittelfeldklubs ausgehen. Das birgt zwar irgendwie auch eine gewisse Spannung. Doch aufregend sind diese Spiele erst in der Schlussphase der Saison, wenn sieben Teams gleichzeitig mit einem Bein in Europa und mit dem anderen in der Challenge League stehen.

Ein Teufelskreis, vor allem für die kleinen Ligen

Mit dem Spannungsproblem ist die Super League nicht allein. Die 15 Meister, welche aktuell in der Champions League teilnehmen, haben im Schnitt einen Vorsprung von 8,2 Punkten auf den Zweiten. Die Dominatoren der nationalen Ligen wie Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad oder Shakhtar Donezk verkommen in der Königsklasse zu Fallobst. Spannung? In allen Wettbewerben Fehlanzeige.

Dieses Phänomen hat sich in den letzten Jahren verschlimmert. Die Meister geniessen durch das Einheimsen der Uefa-Prämien in der heimischen Liga einen enormen Wettbewerbsvorteil. Basel und YB geben deswegen pro Saison mittlerweile drei- bis viermal so viel aus wie der Rest.