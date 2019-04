Am vergangenen Wochenende starteten die Triathletinnen und Triathleten der Wildcats Basel in die Wettkampfsaison 2019. Bei nass kaltem eher winterlichen Wetter kämpften die Wildcats in Wallisellen um super Resultate.

Am Samstag startete Eric Jakober am Schüler Triathlon und wurde hervorragender Zweiter. Am Sonntag wurde Alexa Magallon im Experience Triathlon ebenfalls tolle Zweite. Eric verpasst das Podest am Sonntag knapp und erreichte den vierten Platz. Ian Cleek wurde Achter.

In der Kategorie Competition wurden sowohl Robin Wild wie auch Cinja Tempini gute Sechste ihrer Alterskategorie. Und Yves Kissling als elfter verpasst nur knapp einen Top Ten Platz.

In Portocolom, Mallorca, startete die 13-jährige Chiara Rickenbacher am Samstag am Trikids Duathlon und erreichte den ausgezeichneten vierten Platz.